Quirinale ci risiamo: i voti "burla" al primo scrutinio (Di martedì 25 gennaio 2022) Non mancano voto e nomi inusuali L'elezioni per il Quirinale andranno per le lunghe. Dal primo scrutinio non è uscito nulla di fatto, tra schede bianche, chi ha rivotato Sergio Mattarella e chi si è divertito. Come accadde sette anni fa, prima di arrivare all'elezione di Mattarella le votazioni furono contraddistinte da voti dati anche a personaggi non politici, da Pippo Baudo a Giancarlo Magalli. Cosa successa anche ieri, 24 gennaio. Spiccano i nomi di Amadeus, ma anche Alberto Angela (che porta a casa ben due viti) e ancora anche il conduttore e giornalista Alfonso Signorini. Non mancano anche personaggi tratti dalla commediai Mario Monicelli come il "Professor Sassaroli" e il Conte Mascetti, fino a Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Barbara D'Urso. Spazio anche al mondo dello sport: c'è chi si è divertito a votare l'ex ...

