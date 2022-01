Moose ricorda qualcuno…

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 gennaio 2022)continua a scappare e a non farsi vedere. Nella penultima puntata dopo aver stracciato Zicky Dice, come è giusto che sia, è scappato quando è arrivato W. Morrisey a vendicarsi, dandosela a gambe elevate per sfrecciare via lontano dall’arena con la sua limousine. Anche giovedì scorso l’ex Big Cass ha continuato a cercare il campione che però stavolta non era nemmeno presente. In compenso Scott D’Amore ha annunciato che i due si affronteranno a No Surrender, come era ampiamente prevedibile, ma alla fine è la soluzione giusta. E’ da mesi che aspettiamo un confronto uno contro l’altro, senza terze parti. Il campione però ha un atteggiamento particolare. Continua a dire che è il miglior campione di tutto il pro wrestling. Può essere, perché oltre a grandi capacitò fisiche, ha anche una buona dose di intelligenza e furbizia. Furbizia estrema, che non guarda in ...