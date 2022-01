LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 4-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: il canadese rimane avanti (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SET Shapovalov! 4-6! Buona risposta, prende campo e colpisce con il rovescio! Dal nulla, si arriva al quarto set! 15-40 Ace esterno di Nadal. 0-40 Mazzata di dritto in risposta del canadese: tre set point Shapovalov! 0-30 E arriva anche il doppio fallo. Shapovalov a due punti dal set. 0-15 Ottima la risposta del canadese che induce Nadal all’errore. GAME Shapovalov, 4-5. Risposta di Nadal non proprio irreprensibile. 40-15 Doppio fallo del canadese. 40-0 Buona prima di servizio di Shapovalov. 30-0 Andata bene al canadese: Nadal arriva sulla sua palla corta ma legge le sue intenzioni. 15-0 ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASET! 4-6! Buona risposta, prende campo e colpisce con il rovescio! Dal nulla, si arriva al quarto set! 15-40 Ace esterno di. 0-40 Mazzata di dritto in risposta del: tre set point! 0-30 E arriva anche il doppio fallo.a due punti dal set. 0-15 Ottima la risposta delche induceall’errore. GAME, 4-5. Risposta dinon proprio irreprensibile. 40-15 Doppio fallo del. 40-0 Buona prima di servizio di. 30-0 Andata bene alarriva sulla sua palla corta ma legge le sue intenzioni. 15-0 ...

