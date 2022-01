LIVE Berrettini-Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: CUORE E TESTA, L’AZZURRO E’ IN SEMIFINALE! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 E così come a Flushing Meadows tre anni fa, in semifinale Berrettini affronterà Nadal: si tratta dell’unico precedente con il maiorchino, nel quale L’AZZURRO ebbe due set point nel tiebreak del primo set e poi finì per cedere 7-6 6-4 6-1. 14.48 Matteo Berrettini è il primo italiano a raggiungere le semifinali degli Australian Open: il romano batte Monfils come agli Us Open 2019, laddove cominciò la storia meravigliosa di questo ragazzo. 14.46 Ha dato tutto Monfils, ma non è bastato di fronte ad un monumentale Berrettini: L’AZZURRO con una TESTA da autentico campione ha invertito l’inerzia della partita, giocando un quinto ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 E così come a Flushing Meadows tre anni fa, in semifinaleaffronterà Nadal: si tratta dell’unico precedente con il maiorchino, nel qualeebbe due set point nel tiebreak del primo set e poi finì per cedere 7-6 6-4 6-1. 14.48 Matteoè il primo italiano a raggiungere le semifinali degli: il romano battecome agli Us2019, laddove cominciò la storia meravigliosa di questo ragazzo. 14.46 Ha dato tutto, ma non è bastato di fronte ad un monumentalecon unada autentico campione ha invertito l’inerzia della partita, giocando un quinto ...

Advertising

Eurosport_IT : ????? Tocca ancora a Matteo #Berrettini per sognare e farci sognare. Matteo sarà in campo alle 9 italiane, daje!!!… - SkySport : LIVE. #Berrettini vola, è avanti di due set contro #Monfils: seguila sul canale 210 di #Sky #SkySport #SkyTennis… - angelomangiante : E adesso forza Matteo! Live @Eurosport #Berrettini ?? - MarriStefania : Semifinaleeeeeee - paoloigna1 : Parita quasi come con #Alcaraz ma un quinto set trionfale per battere #Monfils. #Berrettini in semifinale il primo… -