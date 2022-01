Jared Leto protagonista di una trilogia Morbius e di progetti Spin Off?

(Di martedì 25 gennaio 2022)firma per un unadie partecipazioni in altri, così si legge sulla pagina Twitter di MyTimeToShineHello, noto scooper. Artista camaleontico,non si è mai tirato indietro di fronte alle diverse proposte cinematografiche e queste indiscrezioni, sospendono per un attimo le polemiche relative all’ennesimo posticipo dell’uscita di. I rumors diche pongono un velo sul posticipo diIl gossip relativo ad una collaborazione dicon Sony Pictures per una eventualee altre partecipazioni, nonostante rappresenti un’informazione non confermata dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto

Vacanze in paradiso... ehm al mare per! Il frontman dei Thirty Seconds to Mars e attore premio Oscar si sta godendo un po' di meritato relax in compagnia di un gruppo di amici ...Oltre ai protagonisti - i pazzeschi Lady Gaga e Adam Driver - sul set di questo film si sono riuniti i più grandi nomi di Hollywood e dintorni: Al Pacino,, Jeremy Irons e Salma Hayek sono ...Nel 2022 la Marvel rilascerà nuovi personaggi in film, serie tv, fumetti e videogiochi. Ecco tutto quello che è in arrivo.Vacanze in paradiso… ehm al mare per Jared Leto! Il frontman dei Thirty Seconds to Mars e attore premio Oscar si sta godendo un po’ di meritato relax in compagnia di un gruppo di amici e su Instagram ...