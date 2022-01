Google Pixel 6a dovrebbe essere il Pixel dei sogni: emergono le specifiche complete (Di martedì 25 gennaio 2022) Oggi sono trapelate le presunte specifiche chiave di Google Pixel 6a, nonché la possibile finestra di lancio del dispositivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 25 gennaio 2022) Oggi sono trapelate le presuntechiave di6a, nonché la possibile finestra di lancio del dispositivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

PuntoCellulare : Non è una novità che Google abbia in cantiere uno smartphone pieghevole, la casa di Mountain View non ha caso ha re… - CeotechI : RT @CeotechI: Google Pixel 6a, arriva la possibile scheda tecnica completa - #5G #Android #Android12 #Android12L #Flagship #Google #GoogleP… - ItaliaStartUp_ : Il pieghevole di Google somiglierà a Galaxy Z Fold 3 (ma costerà meno) - stefano_6000 : RT @androidblogit: Google Pixel 6a, presentazione a maggio e Tensor SoC a bordo? - - androidblogit : Google Pixel 6a, presentazione a maggio e Tensor SoC a bordo? - -