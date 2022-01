“Ecco cosa c’è scritto nella lettera ad Alex”, Soleil svela il contenuto a Delia (Di martedì 25 gennaio 2022) Soleil Sorge ha fatto consegnare da Giacomo Urtis una lettera per Alex Belli: qual è il suo contenuto? A rivelarlo è stata proprio l’italo americana durante un confronto con Delia Duran dopo la diretta del Grande Fratello Vip. “Ecco cosa c’è scritto nella lettera ad Alex…”, Soleil svela il contenuto a Delia In amore, soprattutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 25 gennaio 2022)Sorge ha fatto consegnare da Giacomo Urtis unaperBelli: qual è il suo? A rivelarlo è stata proprio l’italo americana durante un confronto conDuran dopo la diretta del Grande Fratello Vip. “c’èad…”,ilIn amore, soprattutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

