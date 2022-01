Doppio trasloco per Mattarella (Di martedì 25 gennaio 2022) Il camion è arrivato ieri, di buon mattino, in via Libertà, strada centralissima e cuore pulsante di Palermo. Si è piazzato davanti al palazzo in cui si trova l'appartamento del presidente della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Il camion è arrivato ieri, di buon mattino, in via Libertà, strada centralissima e cuore pulsante di Palermo. Si è piazzato davanti al palazzo in cui si trova l'appartamento del presidente della ...

Oscar27097933 : @GiancarloDeRisi Ehi, io un doppio trasloco a Mattarella, non lo pago ! - antoniomariana6 : @silvia_sb_ Di questo passo il camion del trasloco non arriverà a prendere il traghetto per la Sicilia. Con buona p… - CalcioOggi : Calciomercato Inter, Perisic e de Vrij: doppio trasloco in bianconero - -

