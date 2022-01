Australian Open 2022, decima giornata: Sinner e Swiatek chiamati a riscrivere la storia (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli Australian Open 2022, primo grande appuntamento della stagione tennistica, arriveranno questa notte alla decima giornata del tabellone principale. In scena la seconda parte dei quarti di finale maschili e femminili, con le prime partite giocate invece tra la scorsa notte e questa mattina. Nel femminile, avanza senza nessun problema Ashleigh Barty, raggiunta poi da Madison Keys che continua il suo grande torneo in virtà della vittoria contro la numero 4 del seeding Barbora Krejcikova. Nel maschile, ennesima prestazione matura di Matteo Berrettini, il quale ha regolato Gael Monfils; il meritato ‘regalo’ per il tennista romano si chiama Rafael Nadal, che nel frattempo ha battuto in 5 lunghi ed estenuanti set Denis Shapovalov. È di nuovo tempo di scendere in campo per Jannik Sinner, ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli, primo grande appuntamento della stagione tennistica, arriveranno questa notte alladel tabellone principale. In scena la seconda parte dei quarti di finale maschili e femminili, con le prime partite giocate invece tra la scorsa notte e questa mattina. Nel femminile, avanza senza nessun problema Ashleigh Barty, raggiunta poi da Madison Keys che continua il suo grande torneo in virtà della vittoria contro la numero 4 del seeding Barbora Krejcikova. Nel maschile, ennesima prestazione matura di Matteo Berrettini, il quale ha regolato Gael Monfils; il meritato ‘regalo’ per il tennista romano si chiama Rafael Nadal, che nel frattempo ha battuto in 5 lunghi ed estenuanti set Denis Shapovalov. È di nuovo tempo di scendere in campo per Jannik, ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - andreatifainter : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner, in caso di vittoria con Stefanos #Tsitsipas, diventerebbe il semifinalista più giovane agli Australian Ope… - codeghino10 : RT @Corriere: Il gesto di Berrettini insultato dopo il trionfo: «Non sento. Non sono veri tifosi, serve rispetto» -