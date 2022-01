Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker | «Auguri a una donna straordinaria»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) In occasione del 45esimo compleanno della conduttrice, l'imprenditore non ha dimenticato di farle glisui social. Un messaggio bellissimo, nonostante la recente separazione, che ribadisce il legame e l'affetto che ancora li lega

In molti aspettavano al varco qualche mossa di, con cui l'elvetica ha vissuto una lunga storia d'amore culminata nel matrimonio che si è interrotto pochi giorni fa. Con un comunicato ...Compleanno che arriva dopo la recente separazione dall'ex marito. Così nel giorno del suo compleanno si allena in palestra. 'Anche oggi ci si corazza per le battaglie future', ha ...Michelle Hunziker compie 45 anni, il gesto di Tomaso Trussardi nel giorno del compleanno dell’ex sorprende tutti. La conduttrice svizzera e l’imprenditore 38enne si sono detti addio, comunicando la ro ...L'imprenditore si è reso protagonista di un gesto nei confronti dell'ex moglie che ha compiuto gli anni il 24 gennaio 2022 ...