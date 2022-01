Tabaccai chiusi dall' 1 febbraio | cosa può succedere 

Advertising

esistenzialinte : Madonna i veneziani quanti sono ricchi che alle 8 del mattino edicole e tabaccai sono chiusi, altro mondo - LucaCaiazzo2 : @itsmeback_ Tutti i tabaccai di Napoli e provincia sono chiusi dietro vetri blindati,chi controllerà? Nessuno! un a… - VailatiSergio : @Alvin797849422 Tabaccai mai chiusi. Qualsiasi cosa accada -

Ultime Notizie dalla rete : Tabaccai chiusi

il Giornale

Invece, nei negozi collocati in spazial momento pare è previsto l'obbligo di 'green pass ... Più giustificata invece la richiesta della certificazione verde dai, anche in considerazione ...... c'era bisogno di fare i conti con negozie intere corsie inaccessibili. Potrebbe nuovamente ... Ancora da chiarire quanto avverrà per i. In arrivo anche nuovi ristori , come chiesto da ...Risso (Fit): abbiamo assicurato durante il lockdown servizi essenziali per tutti i cittadini. Un impegno che ora viene disconosciuto ...La Giunta Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, riunitasi a Roma, ha deciso di chiudere le serrande, in un giorno che si deciderà a breve, per protestare contro l'obbligo di controllo del Gre ...