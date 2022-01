Sophie Codegoni scaricata da Alessandro Basciano: “Non mi vedrai mai più” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sophie Codegoni è stata scaricata da Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Una delle modelle dalla bellezza disarmante che ha conquistato il pubblico italiano in questa edizione del Grande Fratello Vip è la bellissima Sophie Codegoni, classe 2000, che ha fatto breccia nel cuore degli italiani per i suoi presunti flirt all’interno della casa più spiata d’Italia. Tutti ricordano la prima esperienza della ragazza nel noto programma Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi in qualità di corteggiatrice dove scelse il corteggiatore Matteo Ranieri con cui intrattenne una relazione durata poco, in quanto i due si lasciano a poche settimane dalla scelta. curiosità (foto web)La bella ... Leggi su topicnews (Di lunedì 24 gennaio 2022)è statadaal Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Una delle modelle dalla bellezza disarmante che ha conquistato il pubblico italiano in questa edizione del Grande Fratello Vip è la bellissima, classe 2000, che ha fatto breccia nel cuore degli italiani per i suoi presunti flirt all’interno della casa più spiata d’Italia. Tutti ricordano la prima esperienza della ragazza nel noto programma Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi in qualità di corteggiatrice dove scelse il corteggiatore Matteo Ranieri con cui intrattenne una relazione durata poco, in quanto i due si lasciano a poche settimane dalla scelta. curiosità (foto web)La bella ...

Advertising

Scrivosolocazz : RT @mirancim1: Sophie: 'solita cosa per depistare ??' oddio mi sa che sophie codegoni è ufficialmente assunta come membro della nave #JERÙ - Fabs006 : RT @mirancim1: Sophie: 'solita cosa per depistare ??' oddio mi sa che sophie codegoni è ufficialmente assunta come membro della nave #JERÙ - spillthethe : RT @mirancim1: Sophie: 'solita cosa per depistare ??' oddio mi sa che sophie codegoni è ufficialmente assunta come membro della nave #JERÙ - frakpop77 : RT @mirancim1: Sophie: 'solita cosa per depistare ??' oddio mi sa che sophie codegoni è ufficialmente assunta come membro della nave #JERÙ - LenoreB8 : RT @mirancim1: Sophie: 'solita cosa per depistare ??' oddio mi sa che sophie codegoni è ufficialmente assunta come membro della nave #JERÙ -