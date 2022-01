Sgominata la "banda della monetina": badanti nascondevano la merce rubata (Di lunedì 24 gennaio 2022) I carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno sgominato la "banda della monetina": tre persone sono state arrestate, e altre sei denunciate, perche' sospettate di aver messo a segno furti col ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) I carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno sgominato la "": tre persone sono state arrestate, e altre sei denunciate, perche' sospettate di aver messo a segno furti col ...

Advertising

danieledv79 : RT @laura_ceruti: @raffaellapaita @ItaliaViva Era vicino di casa di mia zia, in via Fracchia a Genova Oregina, fu ucciso a pochi passi da c… - laura_ceruti : @raffaellapaita @ItaliaViva Era vicino di casa di mia zia, in via Fracchia a Genova Oregina, fu ucciso a pochi pass… - infoitinterno : Sgominata 'banda monetina',badanti nascondevano merce rubata - infoitinterno : Sgominata la “banda della monetina”: le badanti nascondevano la merce rubata - L'Unione - CorriereTorino : Video Sgominata la banda della monetina: badanti nascondevano merce rubata -