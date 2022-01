Report | anticipazioni puntata 24 gennaio 2022 | i servizi e le inchieste di stasera

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Torna l’appuntamento del lunedì con, il programma di approfondimento e dicondotto dal giornalista Sigfrido Ranucci.24: ledispazio a un’inchiesta sulla strage di Bologna, l’approfondimento su un network di radio in lingua cinese diffuso in Europa e un’indagine sul tabagismo. Questi i temi principali delladiin onda lunedì 24in prima serata su Rai 3. ‘Ufficio Bombe’ di Paolo Mondani, con la collaborazione Roberto Persia, è ilo di apertura della. Quarant’anni fa, 2 agosto 1980: 85 morti e 200 feriti. Già ...

Advertising

CorriereCitta : #Report, anticipazioni puntata #24gennaio 2022: i servizi e le inchieste di stasera - SerieTvserie : Report su Rai 3: anticipazioni della puntata di stasera - tvblogit : Report su Rai 3: anticipazioni della puntata di stasera - cronachelucane : COVID: 374 NUOVI POSITIVI - Ecco le anticipazioni del report giornaliero - - kiara86769608 : Report Questa sera andremo in onda con un'inchiesta sul presidente della Lazio, Claudio Lotito, che nel 2019 cercò… -

Ultime Notizie dalla rete : Report anticipazioni

...ed edifici ad esse connessi attaccati o chiusi (5.110 nel2022 contro i 4.488 nel... si va in scena con Shakespeare! Love is in the air29 dicembre: il segreto svelato ...Lo studio è stato pubblicato su Journal of Affective Disorders. Durante i vari lockdown, ... Ogni venerdì, nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni edal sito e dalle ...Torna l’appuntamento del lunedì con Report, il programma di approfondimento e di inchieste condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci. Report, anticipazioni puntata 24 gennaio 2022: le inchieste di sta ...Report, anticipazioni video servizi, inchieste puntata ieri lunedì 24 gennaio 2022 su Rai 3. Dove In streaming online ...