Quirinale 2022 | pressing partiti | “Serve iniziativa” E Draghi fa ‘mossa’

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sarebbero stati i leader delle forze politiche a chiedere al premier Marioun’politica. O meglio un confronto per capire meglio il perimetro d’azione, quello che intenda fare il presidente del Consiglio e cosa accadrebbe se dovesse lasciare il timone del governo per il. Lo apprende l’Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi. Così il presidente del Consiglio avrebbe deciso di muovere un passo in questa direzione, tendendo la mano per capire le richieste dei, quali siano le richieste e come-autodefinitosi un ‘nonno al servizio delle istituzioni’- possa servire al meglio, dal loro punto di vista, il Paese. Sarebbe partita di qui la girandola di contatti con i principali leader, a partire da Matteo Salvini, incontrato in mattinata nonostante le ...

... per cercare di intravedere una soluzione per il rebus del. Nel primo giorno di votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica parlamentari e addetti ai lavori scoprono anche ...Vedi Anche, il primo grande elettore positivo arriva in ambulanza al drive in di Montecitorio - Video Ma quando lo interrompe citando Elisabetta Belloni , Renzi mostra insofferenza e ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) - A quanto si apprende, è in corso la cabina di regia del leader M5S Giuseppe Conte con i vertici pentastellati per fare il punto sul Quirinale dopo gli incontri e le ...(Adnkronos) - E se la 'mossa' di Draghi porta a sperare molti che la partita possa risolversi già alla terza chiama - ...