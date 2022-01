Questo video non mostra un ospedale nel 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 13 gennaio 2022 su Facebook è stato condiviso un video che mostra degli operatori sanitari bardati, con tute protettive e con mascherine, mentre inscenano un balletto all’interno di quella che sembra una corsia di un reparto di ospedale. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ospedali al collasso». Le parole sono accompagnate da una serie di faccine che ridono. Il riferimento è alla pressione registrata a fine 2021 e inizio 2022 sui sistemi sanitari in diverse parti del mondo (qui, qui, qui, qui, qui) conseguente alla nuova ondata di contagi legata all’arrivo della variante omicron del nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Il post oggetto di verifica contiene un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il ... Leggi su facta.news (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 13 gennaiosu Facebook è stato condiviso unchedegli operatori sanitari bardati, con tute protettive e con mascherine, mentre inscenano un balletto all’interno di quella che sembra una corsia di un reparto di. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ospedali al collasso». Le parole sono accompagnate da una serie di faccine che ridono. Il riferimento è alla pressione registrata a fine 2021 e iniziosui sistemi sanitari in diverse parti del mondo (qui, qui, qui, qui, qui) conseguente alla nuova ondata di contagi legata all’arrivo della variante omicron del nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Il post oggetto di verifica contiene un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il ...

