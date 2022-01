Piccola nautica | ecco le nuove regole per le imbarcazioni in locazione e in supporto alle immersioni

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Genova . È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per i natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati ai fini die noleggio e i natanti utilizzati ...

Genova . È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per i natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati ai fini di locazione e noleggio. Napoli– Torna il Nauticsud, il salone internazionale dedicato alla filiera nautica, dalle imbarcazioni ai motori, dall'oggettistica agli accessori e servizi.