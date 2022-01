NFL – I risultati del weekend dei Divisional Playoff 2021

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il secondo round della post season si chiude con un fine settimana che ha lasciato senza fiato gli appassionati e soprattutto i tifosi delle franchigie scese in campo. Daldeiescono vincitrici Bengals, 49ers, Rams e Chiefs, che proseguono nella loro corsa verso il Super Bowl LVI. Come sono andate le sfide deldei? Ildi gare si apre con la sfida tra Bengals e Titans, che tiene i tifosi presenti al Nissan Stadium con il fiato sospeso fino alla fine. Cincinnati, all’ultimo secondo, trova la vittoria grazie al suo kicker Evan McPherson, che con un preciso piazzato fissa il punteggio finale sul 19-16. Anche nella seconda sfida in programma, tra 49ers e Packers, il kicker ricopre un ...

Advertising

onetwothreefaw : Green Bay butta via a meno di cinque minuti dalla fine della partita la sua possibilità di andare al #SuperBowl. Lo… - rprat75 : Ecco come San Francisco e Cincinnati sono arrivate a una sola vittoria dal Super Bowl. Con un calcio all'ultimo sec… - mario_cama : I playoff... Le due dominatrici delle 2 conference eliminate! - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Shock Green Bay, fuori con San Francisco. E Cincinnati elimina Tennessee #Nfl - luigibertini : RT @Gazzetta_it: Shock Green Bay, fuori con San Francisco. E Cincinnati elimina Tennessee #Nfl -

Ultime Notizie dalla rete : NFL risultati

...dell'economia globale La popolare piattaforma di trading eToro ha pubblicato ieri idel ... Infatti, la piattaforma ha citato i programmi diche stanno lavorando con Polygon per utilizzare ...Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Black Ops Cold War Madden22 Pokémon Diamante Lucente e ... The Show 21 Super Mario 3D World + Bowser's Fury Dalla classifica emergono anche i...Los Angeles vince a Tampa, eliminando Brady (si ritira?). Super Mahomes spinge Kansas City, Buffalo ko. Domenica 30 le due sfide che valgono il Super Bowl ...Guarda NFL event: Tennessee Titans - Cincinnati Bengals live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.