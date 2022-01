LIVE Italia-Slovenia 1-1 calcio a 5, Europei 2022 in DIRETTA: primo tempo a due facce per gli Azzurri (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.26 Sono tornati a galla i limiti della prima partita: troppa lentezza in manovra, poche fiammate, tanta prevedibilità a cui si sono aggiunte anche delle imprecisioni difensive gravi. Serve un cambio di passo ed un’intensità diversa per segnare ancora. 18.23 L’Italia è chiamata a vincere per poi poter permettersi dei calcoli nell’ultima partita con il Kazakistan: lì potrebbe bastare pareggiare per volare ai quarti di finale. 18.20 Un pareggio che non può soddisfare né Italia, né Slovenia: infatti la qualificazione rimarrebbe appesa ad un filo e in totale discussione fino all’ultima giornata. 18.17 Un primo tempo a due facce per gli Azzurri: un ottimo inizio in cui è arrivato subito il gol del ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26 Sono tornati a galla i limiti della prima partita: troppa lentezza in manovra, poche fiammate, tanta prevedibilità a cui si sono aggiunte anche delle imprecisioni difensive gravi. Serve un cambio di passo ed un’intensità diversa per segnare ancora. 18.23 L’è chiamata a vincere per poi poter permettersi dei calcoli nell’ultima partita con il Kazakistan: lì potrebbe bastare pareggiare per volare ai quarti di finale. 18.20 Un pareggio che non può soddisfare né, né: infatti la qualificazione rimarrebbe appesa ad un filo e in totale discussione fino all’ultima giornata. 18.17 Una dueper gli: un ottimo inizio in cui è arrivato subito il gol del ...

