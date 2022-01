Le due sentenze pro-diritti Lgbt che stanno cambiando la Polonia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Due sentenze, una penale e l’altra civile, continuano a far discutere in Polonia e ben al di là dei suoi confini. Si è infatti assestato un duro colpo al sistema delle azioni legali vessatorie, che Ordo Iuris, ong ultraconservatrice e strettamente legata al partito di governo Prawo i Sprawiedliwo?? (PiS), intenta ripetutamente contro associazioni o rappresentanti dell’attivismo Lgbt. Azioni queste che possono fondatamente ricondursi all’alveo delle famigerate SLAPP (Strategic lawsuits against public participation). Le due sentenze, rispettivamente emesse il 29 dicembre e il 12 gennaio, fanno sperare in una nuova stagione di pronunciamenti giudiziari a favore della minoranza arcobaleno. A rivestire particolare rilievo è soprattutto la seconda, che, confermando il verdetto di primo grado, ha assolto El?bieta Podle?na, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Due, una penale e l’altra civile, continuano a far discutere ine ben al di là dei suoi confini. Si è infatti assestato un duro colpo al sistema delle azioni legali vessatorie, che Ordo Iuris, ong ultraconservatrice e strettamente legata al partito di governo Prawo i Sprawiedliwo?? (PiS), intenta ripetutamente contro associazioni o rappresentanti dell’attivismo. Azioni queste che possono fondatamente ricondursi all’alveo delle famigerate SLAPP (Strategic lawsuits against public participation). Le due, rispettivamente emesse il 29 dicembre e il 12 gennaio, fanno sperare in una nuova stagione di pronunciamenti giudiziari a favore della minoranza arcobaleno. A rivestire particolare rilievo è soprattutto la seconda, che, confermando il verdetto di primo grado, ha assolto El?bieta Podle?na, ...

