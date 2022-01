La posta in palio segreta sul Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) È arrivato il grande giorno della kermesse politica più spettacolare, un conclave laico con rituali nascosti come se si dovesse eleggere un Papa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) È arrivato il grande giorno della kermesse politica più spettacolare, un conclave laico con rituali nascosti come se si dovesse eleggere un Papa

Ultime Notizie dalla rete : posta palio Milan, Pioli: 'La sconfitta con lo Spezia ha lasciato scorie' MILANO - Stefano Pioli non ha tanti rammarichi per, in un match poco spettacolare, forse anche a causa della grande posta in palio: " Abbiamo fatto la partita giusta per il nostro momento - dice l'allenatore rossonero a Dazn - c'è mancato qualcosa in area di rigore. A volte siamo stati poco precisi e poco decisi ...

Serie A, Milan - Juventus 0 - 0: tabellino e statistiche partita Posta in palio molto alta e squadre che hanno concesso poco, grande lotta in mezzo al campo. Un punto che non aiuta alla classifica di entrambe ma che alla fine è il risultato più logico per quanto ...

La posta in palio segreta sul Quirinale È arrivato il grande giorno della kermesse politica più spettacolare, un conclave laico con rituali nascosti come se si dovesse eleggere un Papa ...

