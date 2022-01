Juve, dal Genoa in arrivo subito due talenti! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Grandi movimenti in casa bianconera, tra varie possibili cessioni a centrocampo (vedi Arthur, Bentancur e Ramsey), bisogna però pensare anche al mercato d’entrata e la società ha deciso di pescare direttamente tra le fila del Genoa. Genoa Juve Rovella La prima idea, in caso delle cessioni a centrocampo, è quella di far rientrare alla base con 6 mesi di anticipo il centrocampista Nicolò Rovella, già acquistato per 18 milioni ma lasciato in prestito fino a fine campionato, ma in caso di necessità il tecnico Allegri lo vorrebbe subito a disposizione. L’altra opzione invece prende il nome di Cambiaso che sta facendo molto bene, uno dei pochi a salvarsi in questa stagione con la maglia rossoblu, l’esterno interessa anche a Milan e Inter ma la Juve ha già avviato i primi contatti per anticipare le ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Grandi movimenti in casa bianconera, tra varie possibili cessioni a centrocampo (vedi Arthur, Bentancur e Ramsey), bisogna però pensare anche al mercato d’entrata e la società ha deciso di pescare direttamente tra le fila delRovella La prima idea, in caso delle cessioni a centrocampo, è quella di far rientrare alla base con 6 mesi di anticipo il centrocampista Nicolò Rovella, già acquistato per 18 milioni ma lasciato in prestito fino a fine campionato, ma in caso di necessità il tecnico Allegri lo vorrebbea disposizione. L’altra opzione invece prende il nome di Cambiaso che sta facendo molto bene, uno dei pochi a salvarsi in questa stagione con la maglia rossoblu, l’esterno interessa anche a Milan e Inter ma laha già avviato i primi contatti per anticipare le ...

