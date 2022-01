I Corpi di polizia di S.Donato e S.Giuliano celebrano S.Sebastiano, encomio per due agenti: hanno fermato il pirata che ha ucciso Sabrina (Di lunedì 24 gennaio 2022) In occasione del giorno dedicato al Santo protettore di tutte le donne e gli uomini preposti all'ordine pubblico, venerdì 22 gennaio si è svolta una doppia cerimonia, in Santa Barbara e in Municipio, con la partecipazione dell’Assessore regionale alla sicurezza De Corato Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 24 gennaio 2022) In occasione del giorno dedicato al Santo protettore di tutte le donne e gli uomini preposti all'ordine pubblico, venerdì 22 gennaio si è svolta una doppia cerimonia, in Santa Barbara e in Municipio, con la partecipazione dell’Assessore regionale alla sicurezza De Corato

