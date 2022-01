Guenda Goria contro Soleil Sorge | ma Alex la difende

(Di lunedì 24 gennaio 2022)fa un appelloper farla uscire dalla casa più spiata d’Italia, maBelli interviene Da settimane ormaipare abbia perso consensi e non è più la preferita del pubblico. Adesso che è finita al televoto,ha fatto un appello, perché la vorrebbe fuori dalla casa più spiata d’Italia: “Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF” ha detto la ex gieffina e amica di delia Duran eBelli. Ma i fan disi sono ribellati: “Paura chesmascheri te caroe la tua Delia? Prima fai una stories in cui non sostieni Davide, ora indirettamente fai la stessa cosa ...

Advertising

tuttopuntotv : Eliminazione di Soleil Sorge? Guenda Goria la richiede a gran voce. Perché? #GFVip6 #GFVip #alexbelli #deliaduran… - 361_magazine : Guenda Goria fa un appello contro Soleil Sorge, ma Alex Belli interviene - Clalblanca : RT @Tuttogossipnews: #GFvip , #GuendaGoria vuole che #SoleilSorge sia eliminata, ma #AlexBelli... ?????? - Tuttogossipnews : #GFvip , #GuendaGoria vuole che #SoleilSorge sia eliminata, ma #AlexBelli... ?????? - _val_30 : RT @XrobertaX_: NON AB CHE NELLE SUE IG STORIES FA L’APPELLO INSIEME A GUENDA GORIA PER SALVARE KABIR. VI PREGO SALVATEMI DA QUESTO CIRCO.… -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

: "Fate uscire Soleil dal Gf Vip"/ Alex Belli la blocca: "No salvatela" ARIANNA DAVID E IL TWEET DI ALEX BELLI: "DA PERSONE A LUI VICINE..." Secondo la sopra citata Arianna David, in ...Soleil Sorge dovrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021. Ne è convinta una che il reality show di casa Mediaset lo conosce bene, leggasi, figlia di Amedeo e di Maria Teresa Ruta, protagonista del Gf Vip 2020. Attraverso i social la stessaha pubblicato una stories in cui ha fatto un appello: "Votate tutti Kabir, ...Alessio Belli è uno dei protagonisti indiscussi della GF VIP 6 e anche adesso che è fuori casa alcuni suoi gesti non mancano di far discutere e l'ultimo ...Guenda Goria fa un appello contro Soleil Sorge per farla uscire dalla casa più spiata d'Italia, ma Alex Belli interviene ...