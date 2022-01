Garanzini su Milan-Juve | non proprio uno strazio | ma qualcosa di molto simile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Su La Stampa Gigicommenta lo striminzito pareggio traa San Siro. Una “delle partite più deludenti dell’intera stagione”, scrive, anche se con delle attenuanti. “Le attenuanti non mancano,ai minimi termini eaggrappata alla filosofia del punticino per proseguire la serie. Ma così forse è troppo, nel senso del troppo poco: visto che ilogni tanto ci ha almeno provato, ma lasemplicemente si è astenuta”. Unpovero dal punto di vista tecnico, con rari lampi di qualità individuale. “Sempre giocando la palla, da una parte e dall’altra, più con la paura di perderla che con la convinzione di mandarla a buon fine. Non ...