Ford Bronco Raptor | scatenato fuoristrada pronto a tutto

(Di lunedì 24 gennaio 2022), ildell'Ovale Blu, concorrente diretto di Jeep Wrangler , ha presentato la versione più scatenata . Come sui pick - up F - 150 e Ranger ( qui la prova di QN Motori ), ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ford Bronco

Raptor , il fuoristrada dell'Ovale Blu, concorrente diretto di Jeep Wrangler , ha presentato la versione più scatenata . Come sui pick - up F - 150 e Ranger ( qui la prova di QN Motori ), ...Raptor (2022) 60 Più largo di 25 centimetri e pronto per l'off - road estremo . La versione Raptor dellaprende ispirazione direttamente dai veicoli da competizione della categoria ...La variante d'alta gamma della fuoristrada americana alza l'asticella della potenza ed è attrezzata per l'off-road estremo ...Imponente, potente e pronto davvero a tutto: la Ford Bronco Raptor da oltre 400 CV non bada a compromessi Negli Stati Uniti non si è ancora fermata la febbre da Ford Bronco. Il rivale naturale della J ...