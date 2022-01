"Domine non sum dignus". Cosa significa la risposta del "candidato" Nordio (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'ex magistrato reagisce così dopo essere stato indicato da Giorgia Meloni come possibile candidato al Colle: "Domine non sum dignus, non ho fatto neanche il consigliere comunale" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'ex magistrato reagisce così dopo essere stato indicato da Giorgia Meloni come possibileal Colle: "non sum, non ho fatto neanche il consigliere comunale"

Advertising

ilgiornale : L'ex magistrato reagisce così dopo essere stato indicato da Giorgia Meloni come possibile candidato al Colle: 'Domi… - fisco24_info : Nordio e l'idea di salire al Colle: 'Non sono nemmeno stato consigliere comunale': AGI - 'Non so cosa dire se non '… - Agenpress : Quirinale. Nordio ringrazia Meloni, ma 'Domine non sum dignus. Signore, non sono degno' - 6voegelin : RT @Tarchezio: Non ho più parole ormai per descrivere la potenza e la bellezza profondamente cattolica delle Omelie di #DonAlbertoSecci No… - BearishTime : RT @Tarchezio: Non ho più parole ormai per descrivere la potenza e la bellezza profondamente cattolica delle Omelie di #DonAlbertoSecci No… -