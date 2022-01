Disney +, i film e le serie in uscita a febbraio 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Novità, grandi ritorni e pellicole di punta: sono questi gli ingredienti della programmazione di Disney+ per il mese di febbraio 2022. Sì, perché sul fronte delle serie tv, la piattaforma streaming schiera almeno due giganti. Il primo titolo è Pam & Tommy, novità assoluta nonché “scandalosa” (vietata ai minori di 14 anni): lo show racconta lo scandalo del sextape di Pamela Anderson e Tommy Lee, che scoppiò verso la fine degli anni Novanta. La seconda corazzata di febbraio su Disney+ è sempre una serie tv, non una novità ma non per questo meno attesa: si tratta, infatti, dei nuovi episodi che compongono la seconda parte dell'undicesima stagione di The Walking Dead, lo zombie show più amato di sempre. Titoloni a parte, la programmazione del mese della piattaforma ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Novità, grandi ritorni e pellicole di punta: sono questi gli ingredienti della programmazione di+ per il mese di. Sì, perché sul fronte delletv, la piattaforma streaming schiera almeno due giganti. Il primo titolo è Pam & Tommy, novità assoluta nonché “scandalosa” (vietata ai minori di 14 anni): lo show racconta lo scandalo del sextape di Pamela Anderson e Tommy Lee, che scoppiò verso la fine degli anni Novanta. La seconda corazzata disu+ è sempre unatv, non una novità ma non per questo meno attesa: si tratta, infatti, dei nuovi episodi che compongono la seconda parte dell'undicesima stagione di The Walking Dead, lo zombie show più amato di sempre. Titoloni a parte, la programmazione del mese della piattaforma ...

Ultime Notizie dalla rete : Disney film Morto Renato Cecchetto, indimenticabile voce di Shrek Sul grande schermo sono più di 80 i film girati nella sua carriera di caratterista. Da Amici Miei ... Era sua la cavernosa voce di Shrek , ma anche di molti altri cartoni della Disney Pixar , come il ...

Assassinio sul Nilo: i protagonisti del film in sette affascinanti poster Assassinio sul Nilo è basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie: ecco i protagonisti del film nei character poster ufficiali! La The Walt Disney Company Italia ha rilasciato i character poster di Assassinio sul Nilo , film diretto e interpretato dal cinque volte candidato all'Academy ...

Luca della Disney è il film più visto in streaming del 2021 Orgoglio Nerd Oceania, ecco chi dirigerà la serie tratta dal film d’animazione La storia segue Moana, la figlia del capo di un villaggio polinesiano, alle prese con il suo viaggio per salvare la sua gente ...

Pinocchio: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film d’animazione di Guillermo del Toro Tutto quello che c'è da sapere sul Pinocchio animato in stop-motion di Guillermo del Toro in arrivo su Netflix a dicembre 2022.

