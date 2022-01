Covid, news di oggi. Oms: con diffusione di Omicron, Europa vicina a fine pandemia. LIVE (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la nuova variante potrebbe segnare la fine della pandemia da coronavirus nel Vecchio Continente. Si punta a estendere la durata della certificazione verde per evitare che i primi ad essersi vaccinati con terza dose restino scoperti. Da oggi 11,7 milioni di italiani si svegliano in zona arancione, con restrizioni solo per i non vaccinati. In aumento i posti letto occupati in terapia intensiva (+9) e nei reparti ordinari (+185) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la nuova variante potrebbe segnare ladellada coronavirus nel Vecchio Continente. Si punta a estendere la durata della certificazione verde per evitare che i primi ad essersi vaccinati con terza dose restino scoperti. Da11,7 milioni di italiani si svegliano in zona arancione, con restrizioni solo per i non vaccinati. In aumento i posti letto occupati in terapia intensiva (+9) e nei reparti ordinari (+185)

Advertising

repubblica : No Vax, morto di Covid un ragazzo di Terracina: aveva 27 anni. Ha cercato di rifiutare anche le cure [di Clemente P… - repubblica : Covid, la truffa dei 'falsi positivi' in farmacia: i Nas sospendono una cinquantina di punti tampone [di Alessandra… - repubblica : Covid, la truffa dei 'falsi positivi' in farmacia: i Nas sospendono oltre cinquanta punti tampone - news_ravenna : Covid: Bonaccini, con autotest evitiamo pandemia burocratica - fjadanza : RT @cronaca_di_ieri: 21/01/22 Morto di Covid Giuseppe Comodo, il medico di Salerno che curava a casa i positivi. Lavorava al 118, era vac… -