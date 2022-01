Cosa non torna nei dati italiani sul Covid: il confronto con gli altri Paesi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Abbiamo già evidenziato in un articolo del novembre scorso che i numeri dell’Istituto superiore di sanità (Iss) non tornavano. Nello specifico, abbiamo riscontrato una forte discrepanza tra il numero dei vaccinati in terapia intensiva e il numero dei vaccinati deceduti. Per questo motivo, avevamo contattato l’Iss per chiedere dove e come morissero i vaccinati che non passavano, prima del decesso, dalla terapia intensiva. “Le differenze sono dovute al fatto che un certo numero di soggetti muore senza passare dalla terapia intensiva, oppure ci è passato prima, poi è uscito e poi è morto. Tenendo conto di questi fattori non si riscontrano discordanze”, fu la risposta dell’Istituto superiore di sanità. Permanendo tale sostanziale discrepanza, abbiamo ricontattato l’Iss che ci ha confermato la versione del novembre scorso. Per capire, se tale differenza nei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Abbiamo già evidenziato in un articolo del novembre scorso che i numeri dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nonvano. Nello specifico, abbiamo riscontrato una forte discrepanza tra il numero dei vaccinati in terapia intensiva e il numero dei vaccinati deceduti. Per questo motivo, avevamo contattato l’Iss per chiedere dove e come morissero i vaccinati che non passavano, prima del decesso, dalla terapia intensiva. “Le differenze sono dovute al fatto che un certo numero di soggetti muore senza passare dalla terapia intensiva, oppure ci è passato prima, poi è uscito e poi è morto. Tenendo conto di questi fattori non si riscontrano discordanze”, fu la risposta dell’Istituto superiore di sanità. Permanendo tale sostanziale discrepanza, abbiamo ricontattato l’Iss che ci ha confermato la versione del novembre scorso. Per capire, se tale differenza nei ...

Advertising

BentivogliMarco : La cosa piu meschina? utilizzare la morte del ragazzo a Udine per attaccare l' #alternanzascuolalavoro. E negli… - UffiziGalleries : 'Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus, singula dum capti circumvectamur amore. Ma fugge intanto, fugge e no… - MarioManca : Sono sempre stupito da come #cepostaperte destrutturi le regole base di un programma televisivo - lo studio incusto… - giulicast : RT @krishnadeltoso: @ImSophiaPLMS A proposito di donne libere, la cui indipendenza manda in frantumi il confine tra lecito e illecito e cos… - Adriano40993709 : Il nome del presidente del consiglio successivo è un'incognita grossa (Letta? Bettini?). Pregate con me tutti i san… -