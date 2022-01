Concorso Ausl Modena, 26 infermieri: requisiti, domanda e prove (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso Ausl Modena, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie. I 26 posti resi disponibili dal bando di Concorso sono così suddivisi nelle aziende sanitarie coinvolte: 5 posti presso l’Azienda USL di Modena; 5 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena; 1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia; 5 posti presso l’Azienda USL di Parma; 5 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma; 5 posti presso l’Azienda USL di Piacenza. Concorso infermieri, OSS e Amministrativi Sanità: Notizie Vediamo ora ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie. I 26 posti resi disponibili dal bando disono così suddivisi nelle aziende sanitarie coinvolte: 5 posti presso l’Azienda USL di; 5 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di; 1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia; 5 posti presso l’Azienda USL di Parma; 5 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma; 5 posti presso l’Azienda USL di Piacenza., OSS e Amministrativi Sanità: Notizie Vediamo ora ...

