Borse ancora giù, Milano in calo del 2,3%. Timori per la crisi in Ucraina e attese per le mosse delle banche centrali (Di lunedì 24 gennaio 2022) La settimana dei mercati parte come era finita quella precedente, male. In particolare Milano lascia sul terreno a metà mattina il 2,3%, con tutti i titoli in calo e la galassia Agnelli sotto particolare pressione (Exor – 3,9%, Stellantis – 4%, Cnh – 3,5%). La Borsa di Parigi arretra del 2% così come Francoforte, Londra scende dell’1,3%. L’Eurostoxx 50, indice che raggruppa le 50 più grandi aziende quotate della zona euro, arretra dell’1,8%. Eppure la chiusura dei mercati asiatici non era stata così malvagia. Tokyo ha anzi guadagnato lo 0,2% mentre Shanghai ha chiuso in pareggio. Male solo Hong Kong in discesa dell’1,2%. A pesare sui listini sono le crescenti tensioni tra Russia, Europa e Stati Uniti in relazione alla crisi Ucraina. Mosca si oppone all’ingresso nella Nato dell’ex repubblica sovietica e ha schierato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) La settimana dei mercati parte come era finita quella precedente, male. In particolarelascia sul terreno a metà mattina il 2,3%, con tutti i titoli ine la galassia Agnelli sotto particolare pressione (Exor – 3,9%, Stellantis – 4%, Cnh – 3,5%). La Borsa di Parigi arretra del 2% così come Francoforte, Londra scende dell’1,3%. L’Eurostoxx 50, indice che raggruppa le 50 più grandi aziende quotate della zona euro, arretra dell’1,8%. Eppure la chiusura dei mercati asiatici non era stata così malvagia. Tokyo ha anzi guadagnato lo 0,2% mentre Shanghai ha chiuso in pareggio. Male solo Hong Kong in discesa dell’1,2%. A pesare sui listini sono le crescenti tensioni tra Russia, Europa e Stati Uniti in relazione alla. Mosca si oppone all’ingresso nella Nato dell’ex repubblica sovietica e ha schierato ...

