Biathlon, ad Anterselva "Il ritorno della Regina" Dorothea Wierer. In crisi Lisa Vittozzi, da astro nascente a meteora? (Di lunedì 24 gennaio 2022) La tappa di Coppa del Mondo di Anterselva è andata in archivio e, con essa, il Biathlon ha concluso il percorso di primo livello antecedente ai Giochi olimpici di Pechino. L'appuntamento disputatosi nel weekend è stato peraltro quello di casa per l'Italia, che ambiva a raccogliere risultati pesanti soprattutto in campo femminile, in quanto le gare altoatesine sono state disertate da tre delle prime quattro della classifica generale. Ebbene, occasione sfruttata a meraviglia, perché Dorothea Wierer ha conquistato la prima vittoria stagionale, spezzando peraltro un digiuno che durava da ben 422 giorni, ovvero dal 28 novembre 2020, quando si impose nell'individuale di Kontiolahti. D'accordo, bisogna mettere tutto nel giusto contesto, perché senza Røiseland e le sorelle Öberg, ovvero le migliori del lotto ...

