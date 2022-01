Bianco Quirinale. Il primo giorno di voto per il Colle raccontato con i colori (Di lunedì 24 gennaio 2022) Appannati e senza idea, appunto come a scuola dove si è “rossi di vergogna” perché impreparati e dunque da pagina bianca. Il grande elettore della prima giornata delle elezioni presidenziali risulterà il “Bianco”, che il colore di Lucio Fontana che però lo squarciava per farci entrare si diceva addirittura Dio (chi entrerà nella terna di Matteo Salvini?). Suo, di Fontana, è il “Manifesto Bianco” (Edizioni Henry Beyle) e la sua teoria spaziale (in queste ore va di moda parlare del perimetro della maggioranza). I partiti hanno quindi scelto di votare “scheda bianca”, perché atterriti da quello che può accadere. Paonazzi, insomma bianchi. Si annuncia così un’ondata di schede senza nomi, trasversali, che faranno andare in “Bianco” tutti i pretendenti al Quirinale perché il Bianco mette tutti d’accordo “oh ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Appannati e senza idea, appunto come a scuola dove si è “rossi di vergogna” perché impreparati e dunque da pagina bianca. Il grande elettore della prima giornata delle elezioni presidenziali risulterà il “”, che il colore di Lucio Fontana che però lo squarciava per farci entrare si diceva addirittura Dio (chi entrerà nella terna di Matteo Salvini?). Suo, di Fontana, è il “Manifesto” (Edizioni Henry Beyle) e la sua teoria spaziale (in queste ore va di moda parlare del perimetro della maggioranza). I partiti hanno quindi scelto di votare “scheda bianca”, perché atterriti da quello che può accadere. Paonazzi, insomma bianchi. Si annuncia così un’ondata di schede senza nomi, trasversali, che faranno andare in “” tutti i pretendenti alperché ilmette tutti d’accordo “oh ...

