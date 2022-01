Amici 21 | Raimondo Todaro e la battuta sessista ad Alessandra Celentano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Durante la puntata andata in onda domenica 23 Gennaio,dà un “suggerimento” a Maria De Filippi, marisponde per le rime Nella scorsa puntata di21, il nuovo maestro di ballo di quest’anno,, ha pizzicato la maestradurante un’accesa discussione: lui però continua nei social. Il web si scaglia contro di lui. LEGGI ANCHE21, Mattia Zenzola guarda in faccia i suoi possibili sostituti Il ballerino di latino americano, Mattia Zenzola, da qualche tempo non può né allenarsi né esibirsi a causa di una micro lesione al piede. Questa situazione va avanti da circa un mese. L’inizio del serale, però si avvicina....

Advertising

361_magazine : - infoitcultura : Amici 21, Raimondo Todaro fuori di sè contro la Celentano: “Anche se tu stai qua da 20 anni, io …” - altxnot : è sempre 'domenica alle 14 nuova puntata di amici' e mai 'Raimondo Todaro eliminato dai professori di ballo' #Amici21 #AMICI21 - __baxxx__ : Dannato Amici, per colpa sua ora non mi capitano più post horny ma solo Raimondo che sbatte la testa sul tavolo. - velisaaaav : @stanzaverdee raimondo dovrebbe abbandonare amici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Raimondo

Ma cosa ha detto nello specifico21, scontro in diretta traTodaro e Alessandra Celentano Domenica 23 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata di21 . Sembra che ...Dopo quanto successo addi Maria De Filippi domenica 23 gennaio,Todaro è finito nell'occhio del ciclone social per quello che ha detto contro Alessandra Celentano.Todaro al momento è uno dei ...Nella scorsa puntata di Amici 21, Todaro ha pizzicato la maestra Alessandra Celentano durante un'accesa discussione: lui continua nei social ...Domenica 23 gennaio 2022 è andata in scena una nuova puntata di Amici 21 e sembra che non siano mancati i colpi di scena. Ad un certo punto, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono stati ...