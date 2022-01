Allegri scarica il suo pupillo | non punta più su di lui

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 gennaio 2022)ne parla bene ma sul campo si vede raramente; il futuro del giocatore è piuttosto chiaro e ora si deve trovare una sistemazione. Parole al miele quelle cheha sempre speso per Kaio Jorge; il problema è che il centravanti brasiliano, in campo, si vede con il contagocce. Una situazione sembra potersi risolvere in un solo modo: la cessione. InstagramOggi compie vent’anni ma non è un compleanno da ricordare; stiamo parlando di Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano non si immaginava di trovare tutte queste difficoltà; giocatore di talento ma con tanto bisogno di giocare soprattutto per ambientarsi in un campionato, quello italiano, completamente diverso da ciò a cui il centravanti era abituato. Il problema è proprio questo: il classe 2002 non trova spazio nonostante le parole, sempre al miele, di Massimiliano. Il ...