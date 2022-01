TOP10 DELLA SETTIMANA: DOC NELLE TUE MANI, LA SPOSA E C’È POSTA PER TE SUL PODIO (Di domenica 23 gennaio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 16 al 22 gennaio 2022. Domina Doc NELLE Tue MANI, segue un’altra fiction di Rai1: La SPOSA. Medaglia di bronzo per Canale 5 con C’è POSTA per Te. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1Doc: NELLE Tue MANI6.709.000 #2Rai1La SPOSA5.983.000 #3Canale 5C’è POSTA per Te5.567.000 #4Rai1Non mi Lasciare4.312.000 #5Canale 5Juventus-Sampdoria4.030.000 #6Rai1Tali e Quali4.013.000 #7Canale 5Inter-Empoli3.892.000 #8Rai1The Voice Senior3.882.000 #9Canale 5 GFVip (ve)3.373.000 #10Canale 5 GFVip (lu)3.230.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 gennaio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna ladal 16 al 22 gennaio 2022. Domina DocTue, segue un’altra fiction di Rai1: La. Medaglia di bronzo per Canale 5 con C’èper Te. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1Doc:Tue6.709.000 #2Rai1La5.983.000 #3Canale 5C’èper Te5.567.000 #4Rai1Non mi Lasciare4.312.000 #5Canale 5Juventus-Sampdoria4.030.000 #6Rai1Tali e Quali4.013.000 #7Canale 5Inter-Empoli3.892.000 #8Rai1The Voice Senior3.882.000 #9Canale 5 GFVip (ve)3.373.000 #10Canale 5 GFVip (lu)3.230.000

