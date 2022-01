Terribile schianto nel Bresciano | muoiono 5 ragazzi

(Di domenica 23 gennaio 2022) Cinque giovani hanno perso la vita in una Rezzato, nel, Sono una ragazza, di 17 anni e quattrodi 20 e 22 anni, tutti della Val Sabbia. Il tragico scontro frontale è avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato lungo la provinciale 45 tra l’auto su cui viaggiavano i cinque amici, una Polo Volkswagen, e un autobus. L’urto è stato tremendo e i soccorritori hanno trovato tutti e cinque i giovani già senza vita al loro arrivo. La loro vettura è totalmente distrutta, l’unica parte ancora riconoscibile è il bagagliaio. Sul pullman, dell’International Tour Caldana, operatore turistico gardesano, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, si trovava soltanto il conducente, rimasto ferito, in maniera non grave, ma sotto choc. I testimoni parlano di una scena apocalittica, resa ...

Advertising

CorriereCitta : Terribile incidente sulla Nettunense: schianto tra due auto, gravi tre giovani - iltirreno : ?? IL RACCONTO DELLA TRAGEDIA E LE POSSIBILI CAUSE DELL'INCIDENTE - Un terribile schianto contro un muro lungo la st… - infoitinterno : Il terribile schianto sull’Etna, Linguaglossa piange Gina - LiveSiciliaCT : Il terribile schianto sull’Etna, Linguaglossa piange Gina - NewSicilia : Tanta tristezza a #Vittoria per il decesso dei due lavoratori nel terribile schianto avvenuto la scorsa notte… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile schianto

BergamoNews.it

Due fratelli sono morti, questo pomeriggio, a seguito unincidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 231, tra Terlizzi e Ruvo, nel Barese. ... Losi è verificato attorno alle ...La vittima delè stata soccorsa dal 118 e trasportata al Pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia in codice rosso. L'uomo sarebbe entrato in ospedale in condizioni definite gravi.Le vittime sono cinque ragazzi tra i 18 e i 23 anni, quattro maschi e una femmina, residenti in Valle Sabbia. Sopravvissuto invece il conducente del bus ...Finisce nel torrente il pulmino che trasporta i turisti in Valle D'Aosta: illesi i passeggeri, per l'autista non c'è stato niente da fare ...