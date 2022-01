Quirinale: Letta, 'Mattarella emblema, un servitore dello Stato che rappresenta tutti' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Il Pd poteva mettere in campo una lista di nomi politici uno meglio dell'altro. E questo ci porta ad essere orgogliosi della nostra storia e della cultura che esprimiamo. Mattarella emblema di una classe dirigente di servitori dello Stato che rappresentano tutti, non solo chi li ha votati". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Il Pd poteva mettere in campo una lista di nomi politici uno meglio dell'altro. E questo ci porta ad essere orgogliosi della nostra storia e della cultura che esprimiamo.di una classe dirigente di servitoricheno, non solo chi li ha votati". Lo ha detto Enricoai grandi elettori Pd.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - fattoquotidiano : Quirinale, Boccia (Pd): “Nessuno ha il diritto di prelazione”. E sul nuovo patto di legislatura: “Letta l’ha propos… - repubblica : Centrosinistra, Letta: 'Non voteremo nomi di destra per il Quirinale'. La mossa bipartisan che porta a Casini. Ricc… - MMastrantuono : RT @TV7Benevento: Quirinale: Letta, 'profilo perfetto per noi sarebbe quello di Riccardi'... - TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'profilo perfetto per noi sarebbe quello di Riccardi'... -