Norvegia, Eni con Vår Energi si aggiudica 10 nuove licenze esplorative (Di domenica 23 gennaio 2022) Eni attraverso Vår Energi, controllata congiuntamente da Eni (69.85%) e da HitecVision (30.15%), parteciperà in un totale di 10 nuove licenze esplorative come risultato del processo di gara definito “2021 Awards in Predefined Areas” (APA) gestito dal Ministero norvegese del Petrolio ed Energia (MPE). Vår Energi è risultata assegnataria di 5 licenze come Operatore e 5 licenze in qualità di partner. Le licenze sono distribuite su tutti e tre i principali bacini minerari della piattaforma continentale norvegese (NCS): Mare del Nord: PL 1043b (op), PL 1139; Mar Norvegese: PL 1154 (op), PL 586B, PL 091F, PL 1163; Mare di Barents: PL 1168 (op), PL 229H (op), PL 1025SB (op), PL 1169. I risultati dell’APA 2021 rafforzano la posizione di Vår ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) Eni attraverso Vår, controllata congiuntamente da Eni (69.85%) e da HitecVision (30.15%), parteciperà in un totale di 10come risultato del processo di gara definito “2021 Awards in Predefined Areas” (APA) gestito dal Ministero norvegese del Petrolio eda (MPE). Vårè risultata assegnataria di 5come Operatore e 5in qualità di partner. Lesono distribuite su tutti e tre i principali bacini minerari della piattaforma continentale norvegese (NCS): Mare del Nord: PL 1043b (op), PL 1139; Mar Norvegese: PL 1154 (op), PL 586B, PL 091F, PL 1163; Mare di Barents: PL 1168 (op), PL 229H (op), PL 1025SB (op), PL 1169. I risultati dell’APA 2021 rafforzano la posizione di Vår ...

Advertising

InvestoPro_ita : #Eni continua l’espansione nei mercati internazionali. La società si è aggiudicata, tramite la controllata… - notiziariofinan : Si chiude in positivo la campagna di licenze Eni in Norvegia - FolBorse : Eni: la controllata Vår Energi si è aggiudicata 10 nuove licenze esplorative in Norvegia - efilippucci : RT @MilanoFinanza: Eni, 10 nuove licenze in Norvegia - AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: Eni, 10 nuove licenze in Norvegia -