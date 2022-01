Niente Italia per Iago Falque: l’ex Toro vola in Colombia (Di domenica 23 gennaio 2022) Non tornerà in Italia Iago Falque: l’esterno, ex Torino, andrà a giocare in Colombia all’America de Calì Riparte fuori dall’Italia l’esperienza nel calcio per Iago Falque. Nelle scorse settimane, l’ex Torino e Benevento, aveva avuto interessamenti dalla B: Vicenza e Alessandria su tutte. Niente cadetteria per l’esterno spagnolo, che volerà in Colombia per giocare con l’America de Calì. A riferirlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Non tornerà in: l’esterno, ex Torino, andrà a giocare inall’America de Calì Riparte fuori dall’l’esperienza nel calcio per. Nelle scorse settimane,Torino e Benevento, aveva avuto interessamenti dalla B: Vicenza e Alessandria su tutte.cadetteria per l’esterno spagnolo, che volerà inper giocare con l’America de Calì. A riferirlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SimoneAlliva : Per la sua #alternanzascuolalavoro Oriana è finita a fare le fotocopie negli uffici comunali di Campobasso La scuo… - matteorenzi : Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di @ItaliaViva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale i… - esposito18669 : Ricordate l’indagine per autoriciclaggio nei confronti del governatore lombardo #fontana ? La procura dì Milano ha… - Rosario58415605 : RT @CarlaKaky: L'Italia delle banane... Sei un povero vecchio che vive della sua pensione? Pagati un tampone o niente soldi. Sei uno spet… - 73af33757472423 : RT @CarlaKaky: L'Italia delle banane... Sei un povero vecchio che vive della sua pensione? Pagati un tampone o niente soldi. Sei uno spet… -