"Nessuno lo vuole". David Parenzo, brutale verità su Draghi: voci disastrose sul Quirinale, "quanto durerà l'elezione"

"Sintesi brutale della giornata: Nessuno, ad oggi, vuole Mario Draghi al Quirinale. Tutti (o quasi) lo vogliono a Palazzo Chigi". Così David Parenzo si espresso in un tweet prima della puntata odierna di In Onda, trasmissione condotta su La7 insieme a Concita De Gregorio. Ovviamente a dominare la discussione è stato il tema del Quirinale, avendo anche in studio Vincenzo Spadafora in rappresentanza del Movimento 5 Stelle. "Primo giro scheda bianca? Sì, non mi pare che potrà emergere alcun tipo di soluzione - ha dichiarato l'ex ministro - credo che fino al terzo voto sarà difficile, anche se le cose sono in continua evoluzione. Non mi meraviglio per i toni che si stanno inasprendo - ha affermato in merito allo scontro a distanza tra Salvini e ...

Controcorrente, la dura verità di Federico Geremicca: “Nessuno vuole Mario Draghi al Quirinale” Il Tempo L'Ue "tifa" un Mattarella bis e Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023 L'attuale premier è meglio che resti a ricoprire il suo ruolo di presidente del Consiglio o che venga eletto presidente della Repubblica? I dubbi dell'Europa sul futuro dell'Italia ...

Renzi: “Casini tra i nomi. Riccardi non ha chance” Il centrosinistra dovrebbe votare scheda bianca domani alla prima votazione per il Quirinale. Lo spiegano fonti parlamentari, dopo il vertice tra Letta, Conte e Speranza di stamattina alla Camera. Una ...

