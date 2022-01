Lazio - Atalanta 0-0 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 23 gennaio 2022) Lapareggia in casa per 0 a 0 contro l'decimata da infortuni e Covid. La peggiorstagionale della squadra biancoceleste che non riesce a dare ritmo alla. Lenta, prevedibile, mai pericolosa. Gli uomini di Sarri...

L'rinvia la partenza per Roma: a rischio la gara con laInzaghi: "La Supercoppa è già il passato, con l'sfida scudetto" Il fattore Inzaghi: terapia del sorriso per l'Inter ......la vita del fantasista dell'forse è tornato. "Non è facile parlarne" Le indiscrezioni sono circolate in settimana prima della trasferta dei bergamaschi e Roma per giocare contro la. Su ...Tra Lazio e Atalanta abbiamo assistito ad un match tattico, bloccato, a tratti forse anche leggermente noioso. All'Olimpico si presentava una squadra, quella orobica, incerottata e falcidiata dal Covi ...Decimata dalle assenze per il Covid, l'Atalanta riesce a strappare un ottimo pareggio in casa di una Lazio che non riesce a sfondare il muro nerazzurro.