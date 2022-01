Lavori sulla Pontina: rampe chiuse, ecco quali e quando (Di domenica 23 gennaio 2022) Lavori sulla via Pontina, con la SS 148 che dal 20 gennaio fino all’11 febbraio sarà chiusa al traffico in determinati punti e in determinate fasce orarie. Leggi anche: Provoca un maxi incidente sulla Pontina con feriti e scappa: si cercano testimoni Lavori sulla via Pontina fino all’11 febbraio: ecco dove e gli orari L’Ordinanza, come si legge sul sito dell’Anas, sarà applicata alle seguenti tratte:– SS 148 Pontina dal km 23+460 al km 19+000 su tutte le corsie: chiusura della carreggiata con obbligo di uscita allo svincolo per via di Trigoria/via Laurentina, direzione Roma– SS 148 Pontina al km 23+180 sulla rampa di ingresso: chiusura delle rampe che da via di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022)via, con la SS 148 che dal 20 gennaio fino all’11 febbraio sarà chiusa al traffico in determinati punti e in determinate fasce orarie. Leggi anche: Provoca un maxi incidentecon feriti e scappa: si cercano testimoniviafino all’11 febbraio:dove e gli orari L’Ordinanza, come si legge sul sito dell’Anas, sarà applicata alle seguenti tratte:– SS 148dal km 23+460 al km 19+000 su tutte le corsie: chiusura della carreggiata con obbligo di uscita allo svincolo per via di Trigoria/via Laurentina, direzione Roma– SS 148al km 23+180rampa di ingresso: chiusura delleche da via di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavori sulla Lavori sulla rete del gas a Udine Dal 24 al 26 gennaio, in via Verbania e via Fusine a Udine, la disciplina della circolazione stradale sarà modificata per lavori di estensione della distribuzione del gas per conto di AcegasapAmga. Nel tratto compreso tra via Tricesimo e l'incrocio con via Ivrea , sarà istituito il 'Divieto di sosta - Zona rimozione ...

Lavori in corso e in fase di attivazione BO dal 24 gennaio 2022 Termine previsto: 26 febbraio I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa

