La verità su Aldo Montano e Antonella Mosetti: “Abbiamo perso due figli” (Di domenica 23 gennaio 2022) Una storia durata dal 2007 al 2012 che ha fatto sognare ed emozionare, quella tra Aldo Montano e la Mosetti. Tanti i fan dispiaciuti per la rottura tra i due, che erano sul punto di mettere su famiglia. In una puntata del reality show la Mosetti non ha esitato ad attaccare l’ex fidanzato, oggi felicemente sposato con l’alteta russa Olga Plachina che gli ha dato due figli. “Solo io so davvero chi sei…Una persona meravigliosa ora! Anche merito mio”, ha dichiarato su Instagram l’ex ragazza di Non è la Rai. La verità su Aldo Montano e Antonella Mosetti Su Novella 2000 Roberto Alessi ha svelato un retroscena sulla separazione tra Aldo Montano e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Una storia durata dal 2007 al 2012 che ha fatto sognare ed emozionare, quella trae la. Tanti i fan dispiaciuti per la rottura tra i due, che erano sul punto di mettere su famiglia. In una puntata del reality show lanon ha esitato ad attaccare l’ex fidanzato, oggi felicemente sposato con l’alteta russa Olga Plachina che gli ha dato due. “Solo io so davvero chi sei…Unana meravigliosa ora! Anche merito mio”, ha dichiarato su Instagram l’ex ragazza di Non è la Rai. LasuSu Novella 2000 Roberto Alessi ha svelato un retroscena sulla separazione trae ...

