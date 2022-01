Kotov è ancora lo zar di Forlì

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il 23enne russo bissa il titolo conquistato lo scorso dicembre nel terzo Challenger consecutivo andato in scena sul veloce indoor di Villa Carpena. In finale battuto in tre set il francese Halys, numero 2 del torneo

... 6 - 3, 4 - 6brutte notizie per il tennis lariano dai campi di cemento di Forlì dove è in ... Ora Masur negli ottavi di finale sfiderà il russoche ha eliminato ieri Istomin (Uzb) in due ...E' statouna volta un match sofferto per l'azzurro, ma questa volta la volata finale è stata ... Conquistano gli ottavi anche il russo Pavel, il vincitore dell'ultimo Challenger 2021 del ...Esce all’esordio invece il siciliano Luca Potenza, che nel precedente challenger di Forlì 1 aveva impressionato tutti raggiungendo i quarti di finale. [Alt] Francesco Forti / Luca Nardi vs [Alt] Gijs ...Ma domenica il pesarese è salito alla ribalta aggiudicandosi il torneo Challenger di Forlì, nel trittico messo insieme dal solito attivissimo Cosimo Napolitano, papà di Stefano (che s’è un po’ arenato ...