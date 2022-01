Ex Embraco, 377 operai senza più cassa integrazione: “truffe e promesse mancate da 4 governi. Questa è una storia di menefreghismo” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Non ci sono innocenti in Questa storia. Dal 2017 in 4 anni abbiamo visto quattro governi e tante promesse ma non è cambiato nulla”. Filippo è uno dei 377 operai della ex-Embraco di Torino di Riva di Chieri che per quattro anni hanno lottato per difendere il posto di lavoro. Per tutti loro, il 22 gennaio è finita formalmente la cassa integrazione e da oggi l’unica prospettiva rimane quella della Naspi. “Oggi è una giornata che non avremmo mai voluto vivere” raccontano i lavoratori di fronte ai cancelli della fabbrica che produceva i compressori dei frigoriferi per la Whirpool. Di fronte all’ingresso ci sono ancora i resti dei quattro anni di lotta. Lo scheletro del gazebo e i cartelloni che ricordano i nomi del ministri del lavoro e dello sviluppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) “Non ci sono innocenti in. Dal 2017 in 4 anni abbiamo visto quattroe tantema non è cambiato nulla”. Filippo è uno dei 377della ex-di Torino di Riva di Chieri che per quattro anni hanno lottato per difendere il posto di lavoro. Per tutti loro, il 22 gennaio è finita formalmente lae da oggi l’unica prospettiva rimane quella della Naspi. “Oggi è una giornata che non avremmo mai voluto vivere” raccontano i lavoratori di fronte ai cancelli della fabbrica che produceva i compressori dei frigoriferi per la Whirpool. Di fronte all’ingresso ci sono ancora i resti dei quattro anni di lotta. Lo scheletro del gazebo e i cartelloni che ricordano i nomi del ministri del lavoro e dello sviluppo ...

