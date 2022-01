Cosa vuole (davvero) Putin in Europa (Di domenica 23 gennaio 2022) Mentre l’amministrazione statunitense prepara il ritiro del personale non essenziale dall’ambasciata di Kiev per ragioni di sicurezza e annuncia l’arrivo a Kiev di “letal aid” per rifornire le forze armate ucraine davanti a un potenziale attacco russo, arriva la notizia che il vice ammiraglio Achim Kay Schoenbach, a capo della marina tedesca, ha deciso di dimettersi in seguito ad alcune controverse osservazioni sulla crisi in Ucraina. Quel “Putin vuole solo rispetto, e lo merita“, abbinato a considerazioni sull’inadeguatezza dell’Ucraina per essere accolta nella Nato, segnano in parte il pensiero tedesco, ma sono troppo forti in un momento in cui la Germania viene accusata di essere troppo accondiscendente con Mosca — Berlino ha per esempio recentemente bloccato l’Estonia che voleva fornire obici comprato dai tedeschi agli ucraini. Se Washington cerca ... Leggi su formiche (Di domenica 23 gennaio 2022) Mentre l’amministrazione statunitense prepara il ritiro del personale non essenziale dall’ambasciata di Kiev per ragioni di sicurezza e annuncia l’arrivo a Kiev di “letal aid” per rifornire le forze armate ucraine davanti a un potenziale attacco russo, arriva la notizia che il vice ammiraglio Achim Kay Schoenbach, a capo della marina tedesca, ha deciso di dimettersi in seguito ad alcune controverse osservazioni sulla crisi in Ucraina. Quel “solo rispetto, e lo merita“, abbinato a considerazioni sull’inadeguatezza dell’Ucraina per essere accolta nella Nato, segnano in parte il pensiero tedesco, ma sono troppo forti in un momento in cui la Germania viene accusata di essere troppo accondiscendente con Mosca — Berlino ha per esempio recentemente bloccato l’Estonia che voleva fornire obici comprato dai tedeschi agli ucraini. Se Washington cerca ...

Advertising

Corriere : Vlahovic: l’Arsenal offre 60 milioni, Commisso vuole venderlo subito. Cosa succede - matteorenzi : Pd e 5 Stelle? Enrico Letta ha proposto al centrodestra un accordo complessivo da qui al 2023 in modo serio e ragio… - TNannicini : Se Berlusconi fosse eletto Presidente della Repubblica, si andrebbe a elezioni anticipate (che gran parte del Parla… - Hero9004 : @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66… - pol2187 : Alla Juve no... Offerte solo dalla Premier... Vlahovic non ci risponde... Ci dica cosa vuole... Siamo aperti a tutt… -