Classica Comunitat Valenciana 2022 oggi: orari, percorso, startlist, programma, streaming (Di domenica 23 gennaio 2022) Il ciclismo internazionale sta riprendendo il proprio ritmo. oggi è la prima giornata europea a due ruote con la Classica Comunitat Valenciana 2022, giunta alla ventisettesima edizione, gara di categoria 1.2 dedicata alle ruote veloci. percorso di 150 chilometri, da La Nucia a Valencia, con le difficoltà altimetriche concentrate soltanto nella prima parte di gara: si comincia con il Callosa d’En Sarrià e Bolulla, per poi essere seguito dal lunghissimo Coll de Rates. Una volta scollinati c’è una discesa tortuosa, qualche saliscendi e gli ultimi 90 chilometri saranno completamente pianeggianti. Al via ci saranno squadre Professional e Continental: a spiccare nella startlist ci sono la TotalEnergies con Niccolò Bonifazio come leader; presenti anche la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Il ciclismo internazionale sta riprendendo il proprio ritmo.è la prima giornata europea a due ruote con la, giunta alla ventisettesima edizione, gara di categoria 1.2 dedicata alle ruote veloci.di 150 chilometri, da La Nucia a Valencia, con le difficoltà altimetriche concentrate soltanto nella prima parte di gara: si comincia con il Callosa d’En Sarrià e Bolulla, per poi essere seguito dal lunghissimo Coll de Rates. Una volta scollinati c’è una discesa tortuosa, qualche saliscendi e gli ultimi 90 chilometri saranno completamente pianeggianti. Al via ci saranno squadre Professional e Continental: a spiccare nellaci sono la TotalEnergies con Niccolò Bonifazio come leader; presenti anche la ...

Advertising

SpazioCiclismo : Si è concluso dopo dieci giorni il ritiro della Bardiani-CSF-Faizanè, che domani prenderà parte alla prima gara del… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? La Classica Comunitat Valenciana sarà la gara di debutto stagionale per la Bardiani CSF Faizanè ????? Il ritorno di @Sa… - trevisotoday : Inizia la stagione di Sacha Modolo: il debutto sarà alla 'Classica Comunitat Valenciana” - Cyclingtimenews : Scelti i sette uomini per la Classica Comunitat Valenciana 1969 (23 gennaio), tra loro anche Alessandro #Verre alla… - mcipollinibike : RT @Bardiani_CSF: ???? La Classica Comunitat Valenciana sarà la gara di debutto stagionale per la Bardiani CSF Faizanè ????? Il ritorno di @Sa… -