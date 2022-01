“Belloni al Quirinale” entra nei trending topics (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - “Elisabetta Belloni al Quirinale” è una delle frasi più frequentemente usate sui social in queste ore. L'analisi delle conversazioni esplorata con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* mette in evidenza un nuovo trending topic: Belloni, nominata a maggio 2021 dal premier Mario Draghi, direttore generale del dipartimento delle Informazioni per la sicurezza, sta provocando forte interesse, dopo che il suo nome è filtrato come uno dei potenziali candidabili. Il ritiro di Silvio Berlusconi dalla corsa al Quirinale ha prodotto un incremento esponenziale delle interazioni e dei thread: solo su Twitter più di 12mila tweet in dodici ore. “Draghi al Quirinale” ha di conseguenza assorbito lo spostamento delle attenzioni e delle previsioni dell'audience, in grado di ottenere ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - “Elisabettaal” è una delle frasi più frequentemente usate sui social in queste ore. L'analisi delle conversazioni esplorata con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* mette in evidenza un nuovotopic:, nominata a maggio 2021 dal premier Mario Draghi, direttore generale del dipartimento delle Informazioni per la sicurezza, sta provocando forte interesse, dopo che il suo nome è filtrato come uno dei potenziali candidabili. Il ritiro di Silvio Berlusconi dalla corsa alha prodotto un incremento esponenziale delle interazioni e dei thread: solo su Twitter più di 12mila tweet in dodici ore. “Draghi al” ha di conseguenza assorbito lo spostamento delle attenzioni e delle previsioni dell'audience, in grado di ottenere ...

